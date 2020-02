Fréquence Asie

Bangladesh: sept ans après l’effondrement du Rana Plaza

Audio 03:15 Audio 03:15

Lors de l'opération de sauvetage après l'effondrement du Rana Plaza, au Bangladesh, en avril 2013. REUTERS/Khurshed Rinku

Par : Vincent Souriau

C'était en avril 2013, l'effondrement du Rana Plaza, cet immeuble vétuste abritant des ateliers de confection, avait fait plus de 1 000 morts et provoqué un électrochoc dans le secteur textile, qui fabrique t-shirts, chemises et pantalons pour les clients du monde entier. À la suite de ce drame, l'État bangladais et les multinationales de l'habillement se sont engagés à modifier de fond en comble la sécurité des usines et les conditions de travail des ouvriers. Mais pour quel résultat aujourd'hui ?