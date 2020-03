Géopolitique, le débat

Indo-Pacifique: le concept est-il durable?

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, à Tokyo, en 2019. REUTERS/Issei Kato

L'Indo-Pacifique est une idée lancée par le Premier ministre japonais en 2007, à laquelle se sont joints New Delhi, Washington, Canberra et Paris, suivis de l'Indonésie et de l'ASEAN.

Publicité Quels avantages pour les pays de la région ? Quel degré d'acceptation du concept ? Invités :

- Marianne Peron Doise, chercheure Asie du Nord et chargée du programme Stratégie et sécurité maritime internationale à l’institut de recherche Stratégique de l’École Militaire

- Valérie Niquet, maître de Recherche et responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique

- David Camroux, chercheur honoraire au CERI de Sciences Po, professeur invité à l’Université Nationale du Vietnam à Hanoi

- Pierre Grosser, professeur à Sciences Po et chercheur en histoire des relations internationales. « L'histoire du monde se fait en Asie. Une autre histoire du XXème siècle », Odile Jacob.