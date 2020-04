Géopolitique, le débat

La responsabilité de la Chine de Xi Jinping dans la pandémie mondiale est avérée. Quelle qu'elle soit, l'origine du virus trouve sa source à Wuhan, ville chinoise.

Publicité

Davantage que des accusations, c'est la mise en cause du système chinois qui prévaut désormais face à ses agissements faits de dissimulation, de mensonges et de manipulations des statistiques qui ont ralenti la prise de conscience du drame qui se préparait. Contrairement à ce que clame Pékin, le système chinois n'est-il pas la plus grande faiblesse de la Chine ?

Invités :

- Valérie Niquet, responsable du Pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Auteur de « La puissance chinoise en 100 questions. Un géant fragile ? » aux éditions Tallandier.

- Jean-Pierre Cabestan, directeur de Recherche au CNRS et professeur à l’Université baptiste de Hong Kong. Auteur de « Demain la Chine : démocratie ou dictature ? ».

NewsletterAvec la Newsletter Quotidienne, retrouvez les infos à la une directement dans votre boite mail S'abonner