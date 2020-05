Géopolitique, le débat

La Chine fait montre d'une diplomatie aujourd’hui très libérée. On l’a vu avec les mises en scène autour des livraisons de masques.

Mises en scène d’autant plus spectaculaires que Pékin avait imposé de son côté aux pays sollicités de ne pas communiquer sur les dons de matériel qu’ils expédiaient à destination de la province du Hubei au début de l’épidémie.

En avril 1974, Deng Xiaoping alors vice-Premier ministre chinois, prononçait à la Tribune de l’ONU un discours resté célèbre dans lequel il affirmait que la Chine n’était pas une superpuissance et ne chercherait jamais à l’être. Les évènements indiquent aujourd’hui le contraire.

Indice de ce sentiment de superpuissance : l’agressivité des diplomates chinois à l’égard de l’Occident et, plus généralement, à l’égard de tous ceux qui osent critiquer la Chine. Ces diplomates belliqueux sont célébrés en Chine comme des loups combattants en référence à une production sino-britannique qui met en scène un Rambo chinois sauvant le monde. Le rapport de force entre la Chine et l’Occident est à l’évidence en train de changer. La doctrine diplomatique de Xi Jiping n’est pas celle de Deng Xiaoping.

Invités :

- Jean-Jacques Roche, professeur de Science politique à l’Université Paris 2 et directeur de l’Institut supérieur de l’armement et de la défense. Ancien directeur de la formation, des études et de la recherche de l’IHEDN. Auteur de "Théories des Relations Internationales" (9e édition, Lextenso) et "Relations Internationales" (8e édition, chez le même éditeur).

- Jean-François Di Meglio, président et cofondateur d’Asia Centre, centre de recherches et d'expertise indépendant sur l'Asie orientale et directeur de la publication Asia Trends dont le prochain numéro à paraître à l’automne 2020 sera consacré aux pensées politiques dans les espaces chinois aux XXe XXIe siècles. À paraître également chez François Bourin, "La Chine au risque des marchés" (ou "La diplomatie de jade").

