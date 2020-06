Dans l'Himalaya, la tension monte d'un cran entre la Chine et l'Inde

C'est dans l'Himalaya que la présence accrue de l'armée chinoise commence à inquiéter l'Inde. AFP/Tauseef Mustafa

Par : Franck Alexandre

Dans l’Himalaya, un face-à-face tendu oppose la Chine et l’Inde. Outre les différends territoriaux qui donnèrent lieu à un bref conflit en 1962, New Delhi s’inquiète de la présence accrue de l’armée chinoise et les incidents se multiplient. Les journaux indiens et chinois s’en sont fait l’écho ces derniers jours.