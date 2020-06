Fréquence Asie

«The Banana Split Project», un podcast réservé aux Français d'origine asiatique

Audio 03:17 Audio 03:17

The Banana Split Project est disponible sur Itunes, Spotify, Anchor et autres plateformes. https://www.bananasplitproject.com/podcast

The Banana Split Project est un podcast qui donne la parole à cette génération d’Occidentaux d’origine asiatique qui ont décidé de retourner vivre en Asie. Quelle raison les a poussés à partir ? Comment vivent-t-ils leur nouvelle vie sur le continent de leurs ancêtres ? Entre introspection et quête d’identité, le podcast nous dévoile les parcours de vies de ces expatriés et le regard qu’ils portent sur le monde qui les entoure.