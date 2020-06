Invité de la mi-journée

Coronavirus en Chine: détection de nouveaux cas à Pékin

Audio 04:57 Audio 04:57

RFI

Par : Mikaël Ponge

A Pékin, la situation est jugée extrêmement grave par les autorités de la capitale chinoise, en effet plus d'une centaine de personnes y ont contracté le Covid-19 depuis la semaine dernière. Selon la maire de Pékin, une course contre la montre est lancée. Une trentaine de zones résidentielles sont à nouveau confinées et les sites sportifs et culturels sont de nouveau fermés. Le monde s’inquiète, la deuxième vague est-elle en train d'arriver ? Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), spécialiste de la Chine et enseignant à Sciences Po répond aux questions de Mikaël Ponge.