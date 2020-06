Débat du jour

Le mouvement pro-démocratie Hongkongais est-il vaincu ?

Les manifestants participent à une veillée aux chandelles pour marquer le 31e anniversaire de la répression sur la place Tiananmen à Pékin en 1989 à Victoria Park, à Hong Kong, le 4 juin 2020. REUTERS/Tyrone Siu

« Ennemis du peuple », c'est ainsi que Carrie Lam, la cheffe de l'exécutif hongkongais appelle les opposants à la loi sur la sécurité que veut imposer la Chine à l'ancienne colonie britannique. Les différents anniversaires symbolique qui ont jalonné les dernières semaines, répression de Tian An Men, un an du début du mouvement pro démocratie, ou encore les procès de militants pro-démocratie n'ont pas provoqué de manifestation géante comme il y a un an. Parmi les explications, il y a bien sûr la pandémie de Covid-19, mais aussi peut-être une certaine usure face à la détermination de Pékin à imposer sa loi. Le mouvement pro-démocratie Hongkongais est-il vaincu ? C'est la question du jour.