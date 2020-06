"Bouddhisme et capitalisme : pour un capitalisme compassionnel", de Bertrand Rossignol et Laurent Vincenti.

Religions du monde - Dimanche 21 juin 2020 - 11H10-12H (Heure de Paris)

En apparence, tout les oppose, le bouddhisme prône la maîtrise voire la suppression des désirs individuels, le capitalisme les encourage pour promouvoir la consommation, l’un place la compassion et l’altruisme au cœur de l’organisation humaine, l’autre valorise la compétition et l’enrichissement. La synthèse est pourtant possible pour les auteurs de « Bouddhisme et capitalisme : pour un capitalisme compassionnel » (LPM / Jacques-Marie Laffont éditeur). Bertrand Rossignol est docteur en histoire des religions et Laurent Vincenti, notre invité, designer reconnu, a travaillé pour de grandes marques comme Total, le Mondial 1998, BNP Paribas, la Poste, Groupama ou Solvay. Tous deux pratiquent le bouddhisme.

Échos de Taïwan avec le père Étienne Frécon, supérieur du séminaire de Taipei. La grande île s’est montrée particulièrement exemplaire dans la gestion de la crise du coronavirus.

Tour d’horizon d’une société qui laisse peu de place à la vie spirituelle et où le christianisme n’atteint pas même 1%.

Chine / Urbanisation / Religions. En 2030, plus de 70% de la population chinoise vivra en ville. Le sinologue jésuite Benoît Vermander, spécialiste des religions en Chine qu’il enseigne à l’Université Fudan de Shanghai, voit dans les lieux de culte bouddhistes, taoistes, musulmans ou chrétiens des repères permettant une mise en réseau au cœur de la mégalopole de 24 millions d’habitants. Que ces lieux soient officiels ou informels. Dans « Shanghai sacré » (1) publié en 2018, il analyse ce phénomène religieux.

(Presses universitaires de Washington)

