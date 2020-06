Décryptage

Avec son système de navigation Beidou, la Chine vient de montrer une fois de plus sa volonté de s’affirmer comme une grande puissance et surtout de démontrer sa capacité technologique à le faire. Quelles en sont les conséquences technologiques, commerciales et géopolitiques ?

Pékin a lancé, cette semaine, le dernier satellite du système Beidou, un système de géolocalisation qui couvre désormais l’ensemble de la planète. Ce système s’ajoute aux projets européen Galileo, au russe Glonass, et évidemment au GPS américain. La Chine n’en a désormais plus besoin et n’est plus dépendante d’aucun autre système de navigation satellite.

Nos Invités :

- Jean-Yves Le Gall, président du CNES (Centre national d'études spatiales)

- Isabelle Sourbès-Verger, chercheuse au CNRS Centre Alexandre Koyré, spécialiste des questions de géopolitique de l'espace et des politiques spatiales, auteure du livre « Un empire très céleste. La Chine à la conquête de l’espace » (editions Dunod, 2008) et co-auteure du livre « L'espace, nouveau territoire : atlas des satellites et des politiques spatiales » (Belin, 2002).

