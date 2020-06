Japon: les robots comme hôtes d'accueil

Une femme portant un masque protecteur traverse une rue de Shibuya à Tokyo, le 17 février 2020 (image d'illustration).

Par : Bruno Duval

Pour enrayer la propagation du coronavirus, le Japon a choisi de faire appel à la haute technologie, et plus particulièrement aux robots. Dans les grandes villes, donc, de plus en plus souvent, des humanoïdes veillent au grain et, à leur manière, contribuent à réduire les risques de contaminations.