Petite et grande histoire des épidémies

Quelles leçons peut-on tirer des épidémies ? Pour ce dernier épisode de petites et grandes histoires des épidémies, Caroline Lachowsky interroge l’anthropologue Fréderic Keck, directeur du laboratoire d’anthropologie sociale au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) qui vient de publier Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine.

Quelle expérience retirer des crises sanitaires ? Est-il possible de se préparer à l’émergence ou la réémergence d’un virus ? Comment, les pays asiatiques voisins de la Chine qui avaient déjà éprouvé l’épidémie de SRAS ont-ils réussi à mieux se protéger de la Covid-19 ? L’anthropologue Fréderic Keck a mené l’enquête, juste avant le déclenchement de la pandémie actuelle, à Taiwan, Hong-Kong et Singapour.

Dans son ouvrage, Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine, il nous montre comment et pourquoi il est indispensable de former une nouvelle alliance du vivant, d’imaginer une forme d’association, de collaboration inter-espèces face aux virus entre les hommes et les autres animaux, en l’occurrence les oiseaux ou les chauves-souris. Des sentinelles pour anticiper les pandémies.

