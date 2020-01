Géopolitique, le débat

Le G20 à Osaka au Japon, les 28 et 29 juin 2019, a réuni les chefs d'État et de gouvernement des 20 principales économies mondiales.

Entre évènements sportifs mondiaux, dont les JO de l'été 2020, le sommet du G20 à Osaka, la récente visite du Pape, celle à venir du président chinois Xi Jinping, le Japon occupe la scène internationale tout en étant à la croisée de trajectoires géopolitiques particulièrement instables.

Publicité

Regard sur les défis de ce pays arrimé au camp occidental et qui entretient avec la notion de puissance une relation complexe.

Invitées :

- Valérie Niquet, spécialiste des Relations internationales et des questions stratégiques en Asie. Responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Chargée de cours à l’Université Keio de Tokyo. «Le Japon. Un modèle en déclin? en 100 questions», éditions Tallandier.

- Guibourg Delamotte, maîtresse de conférences en Sciences politiques au département Japon à l'INALCO. Chercheure à l'Institut français de recherches sur l'Asie de l'Est. «Le Japon dans le monde», éditions du CNRS.

→ Pour aller plus loin :

Séminaire le 30 janvier 2020 à la Maison de la Recherche à Paris sur le thème : «New Threats to the Liberal Order : Common Perceptions and answers». Inscriptions ici.