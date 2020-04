Reportage international

9 738 personnes testées positives au coronavirus, 209 morts. C’est le dernier bilan au Pakistan où le nombre de personnes infectées est le plus élevé dans la province du Pendjab. 4 328 personnes y ont été infectées contre 495 dans celle du Baloutchistan. Des chiffres à prendre avec précaution étant donné que le dépistage n’est pas massif dans le pays de près de 220 millions d’habitants.

Depuis plusieurs semaines le personnel médical de plusieurs hôpitaux à travers le pays tire la sonnette d’alarme et dénonce des conditions de travail précaires et largement insuffisantes pour faire face au virus et le manque d'investissement de l'Etat.

Le site Dawn, le premier journal quotidien anglophone du pays, tient à jour le bilan des victimes selon les chiffres officiels.

