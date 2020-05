Invité de la mi-journée

Vaccin contre le Covid-19: «L’argent public doit être alloué à la recherche de façon transparente», rappelle MSF

Dans un laboratoire de biosécurité de niveau 2 à l'Institut Rega pour la recherche médicale à Louvain, Belgique le 26 février 2020. REUTERS/Yves Herman

Par : Florent Guignard

L’Organisation mondiale de la santé tient virtuellement, aujourd'hui et demain, sa 73e assemblée annuelle à Genève. Les 194 pays membres devraient à cette occasion adopter par consensus une résolution portée par l'Union européenne, appelant à conduire une enquête indépendante sur l'action de l'OMS depuis l'apparition du nouveau coronavirus fin décembre en Chine. Un projet de résolution doit être étudié aussi pour demander un « accès universel et équitable et une distribution juste de toutes les technologies et produits sanitaires essentiels de qualité, sûrs, efficaces et abordables ». Pour en parler Florent Guignard a interrogé Nathalie Ernoult, responsable plaidoyer à Médecins sans frontières pour la campagne d’accès aux médicaments essentiels.