Tensions entre la Chine et l'Inde: le reflet d'une rivalité très profonde entre les deux pays

Par : Florent Guignard

Au moins 20 soldats indiens ont péri dans une confrontation avec l'armée chinoise dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin dans la région himalayenne du Ladakh. Premier accrochage militaire meurtrier en 45 ans entre les deux géants asiatiques, chacun doté de l'arme atomique. New Delhi et Pékin se rejettent mutuellement la responsabilité de l’affrontement meurtrier. Les deux capitales asiatiques ont réitéré mardi leur volonté de résoudre cette crise par la voie diplomatique, une solution pacifique également souhaitée par l'ONU et Washington. Le décryptage de ce conflit frontalier avec l'invité de la mi-journée de RFI Gilles Boquérat, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), spécialiste de l’Asie du Sud.