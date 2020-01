Au Salon européen de la radio, le podcast est roi

Le Salon Européen de la Radio ouvre ses portes jeudi 23 janvier pour 3 jours de démonstrations et de conférences à la Grande Halle de La Villette à Paris. Le thème de cette année « Solid Radio. Liquid Audio » nous rappelle qu’en France comme dans toute l’Europe, la radio est toujours profondément enracinée dans notre quotidien, mais elle s’enrichie aujourd’hui d’une offre de podcasts qui s’adressent exclusivement aux internautes.

Plus de 8000 visiteurs sont attendus, dont 35% d’internationaux, 160 exposants, plus d’une centaine de conférences et des ateliers spécialisés dans le traitement et la diffusion numérique de l’audio sont à l'affiche de l’édition 2020 du Salon de la radio. Mais la nouveauté se trouve du côté du POD.Village, un espace entièrement réservé à la production de podcasts dits « natifs ».

La radio innove et investit le web

Il s'agit d'une offre originale par internet de contenus audionumériques qui s’est imposé ces derniers mois sur la Toile et les réseaux sociaux, comme nous l’explique Philippe Chapot, le fondateur du Salon de la radio : « Le podcast natif c’est un contenu qui ne vient pas forcement d’une station radio, la plupart du temps que l’on n’a pas entendu à la radio et qui va être donc disponible à la demande sur internet. Et curieusement ce type de production a apporté un nouveau souffle à l’industrie de la radio, car toutes les stations se sont emparées du phénomène « podcast natif ». Maintenant certaines chaînes ont même créé des structures spécifiques pour réaliser des podcasts qui ne seront jamais diffusés à l’antenne, c’est assez original. Ces contenus numériques permettent de retrouver l’esprit d’innovation qui régnait sur les ondes dans les années 80 en France, quand la FM s’est libérée. Eh bien, on assiste un peu à l’équivalent avec la profusion de ces podcasts natifs sur le web ».

Un marché en devenir

Pour l’instant, le marché du podcast est une « niche » ! En France, par exemple, 5 millions d’internautes sont abonnés aux chaînes diffusant des podcasts, et 9 millions écoutent quotidiennement la radio sur un support numérique, comme un smartphone ou une enceinte connectée. Un marché estimé à plus d’1,6 milliard d’euros d’ici à 2022 dans le monde, qui séduit, de nombreux annonceurs publicitaires.

Cette année, l’Allemagne et l’Autriche sont les invités d’honneur du Salon de la Radio avec un pavillon qui leur est entièrement dédié. Le constructeur allemand Audi présentera son nouveau modèle de SUV tout électrique, l’e-tron. Un véhicule équipé d’un système d’info-divertissement en DAB+, la norme européenne retenue pour diffuser et recevoir les programmes des radios numériques terrestres largement déployée en Allemagne. Un dispositif hybride qui mélange les avantages de la réception numérique hertzienne avec les technologies télécoms de la 4G et bientôt celles de 5G.