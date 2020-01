Invité de la mi-journée

Soucieux d'endiguer le virus qui a déjà contaminé plus de 2 700 personnes, Pékin a adopté des mesures de confinement sans précédent. Mais ce nouveau coronavirus est-il vraiment dangereux ? Éléments de réponse avec le professeure Astrid Vabret, cheffe de service du laboratoire de Virologie au CHU de Caen .

« On ne peut pas prédire l’avenir. Ce virus se diffuse. Il peut être stoppé – le Sras avait été stoppé au bout de quelques mois. S’il peut l’être tant mieux, sinon on va voir quelles sont les modalités de diffusion. Mais de toute façon, on ne se dit pas : "On ne va pas développer de vaccin si l’épidémie s’arrête". »