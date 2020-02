Décryptage

Adj Olivier Favre/Etat Major des Armees/ Handout via REUTERS

L’épidémie de coronavirus continue de bouleverser l’économie mondiale. Plusieurs événements internationaux ont été annulés dans le monde entier, tout comme des voyages touristiques. Et en Chine, la vie tourne toujours au ralenti malgré la reprise officielle des activités cette semaine.

A Pékin comme à Shanghai, les routes sont désertées ; on est bien loin des embouteillages habituels. Et dans les rares boutiques ou restaurants qui ont rouvert dès lundi dernier, on ne trouvait pas beaucoup de clients.

Quelles peuvent être les conséquences de cet arrêt forcé de la vie économique en Chine ? Quelles conséquences aussi à l’étranger, dans un monde globalisé où la Chine occupe une place centrale ?

Nos invitées :

- Carine Milcent, économiste, chercheure au CNRS, chercheure associée à PSE (Paris Sciences économiques)

- Agatha Kratz, directrice associée au Rhodium Group (entreprise indépendante de recherche économique).