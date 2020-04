Reportage international

Birmanie: relancer le processus de paix en période de crise sanitaire

Audio 02:37 Audio 02:37

Manifestation dans les rues de Rangoun pour demander l'arrêt du conflit entre l'armée birmanie et les rebelles dans l'État de l'Arakan et de Chin en juillet 2019 (image d'illustration). Sai Aung MAIN/AFP

Par : Sarah Bakaloglou

En Birmanie, des dizaines d’ONG locales et des groupes rebelles appellent à un cessez-le-feu dans le pays. Face à la menace sanitaire du coronavirus, les ONG s’inquiètent des risques pour les civils qui vivent en zone de conflit. C’est le cas par exemple dans l’ouest du pays, dans l'État de l'Arakan et dans l'État Chin où les affrontements ont fait plus de 100 000 déplacés depuis l’an dernier. La Birmanie compte pour l’instant plus de 60 cas de covid-19, un chiffre qui pourrait être largement sous-estimé.