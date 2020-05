Invité de la mi-journée

Hong Kong: le Parlement chinois adopte sa mesure controversée, Trump promet une riposte

RFI

Par : Florent Guignard

Le Parlement chinois a adopté à la quasi-unanimité une disposition controversée visant à interdire « la trahison, la sécession, la sédition et la subversion » à Hong Kong, qui a de nouveau mis le feu aux poudres dans la région semi-autonome. Elle a été prise en réaction aux manifestations monstres de l'an dernier dans l'ancienne colonie britannique. À Hong Kong, les opposants affirment que la mesure ouvre la voie à une régression sans précédent des libertés dans la métropole financière de 7 millions d’habitants. Donald Trump promet une riposte. Et ce dossier est venu détériorer encore un peu plus les relations entre les deux premières puissances mondiales, déjà tendues à l'extrême au sujet de la gestion du coronavirus. L'analyse de Jean-Philippe Béja, directeur de recherche émérite au CNRS/Sciences-Po-Ceri, spécialiste de la politique chinoise.