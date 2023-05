[Podcast] Comment font les plantes pour s’adapter au manque d’eau?

THE CONVERSATION

Par Delphine Luquet, Cirad ; Benoît Tonson, The Conversation France et Jennifer Gallé, The Conversation France

Découvrez le nouveau podcast de The Conversation France : L’échappée Sciences. Deux fois par mois, un sujet original traité par une interview de scientifique et une chronique de l’un.e de nos journalistes.

Des sols craquelés, des barques condamnées à l’immobilité, des cultures carbonisées sur pieds et, parfois, plus une goutte au robinet… Les effets des épisodes de sécheresse sévères se font sentir chaque été de plus en plus nettement sous nos latitudes. Une situation que les scientifiques ont clairement identifiée comme l’une des conséquences du réchauffement climatique global.

Dans les années à venir, nos températures vont augmenter en moyenne de 1,5°C au moins, avec évidemment des variations régionales très marquées. À la fois « victime » et « coupable », le secteur agricole, qui contribue pour une part significative aux émissions de gaz à effet de serre, va devoir s’adapter à cette situation, nouvelle pour certaines parties du globe, déjà bien connue pour d’autres.

Pour continuer à pouvoir cultiver et assurer la sécurité alimentaire des populations, comprendre comment les végétaux peuvent s’adapter au manque d’eau devient une priorité. « Faire pousser des végétaux sans eau, c’est de la science-fiction ! », nous rappelle Delphine Luquet, écophysiologiste au Cirad. Cette scientifique, qui a travaillé sur le sorgho et le riz, est l’invitée de ce nouvel épisode de L’échappée Sciences.

Avec Delphine Luquet, on va donc découvrir ce que l’eau fait aux plantes et ce que les plantes font avec l’eau. Comment certaines espèces végétales supportent mieux le stress hydrique que d’autres, à l’image de la famille des mils, céréales présentes au Sahel depuis des siècles. Et comment les scientifiques, les agriculteurs et agricultrices peuvent rendre les végétaux moins vulnérables à la sécheresse, en travaillant notamment à la sélection variétale et au changement des pratiques dans une démarche agroécologique.

Au menu de la chronique de ce nouvel épisode de L’échappée Sciences, on s’intéresse à une technique prometteuse permettant de mieux comprendre la génétique des plantes : CRISPR-Cas9. Ces « ciseaux moléculaires » rendent possible une édition très fine du génome. Si cette technique n’est pas autorisée dans les champs en Europe, où les plantes éditées sont classées comme OGM, elle existe déjà au Japon où des tomates modifiées ont été récemment commercialisées comme « alicaments »…

Bonne écoute !

Crédits : Animation et conception, Jennifer Gallé et Benoît Tonson. Réalisation, Romain Pollet. Musique du générique : « Chill Trap » de Aries Beats. Extrait de Insterstellar, un film de Christopher Nolan (2014).

Delphine Luquet, écophysiologiste, Cirad ; Benoît Tonson, chef de rubrique Science + Technologie, The Conversation France et Jennifer Gallé, Cheffe de rubrique Environnement + Énergie, The Conversation France

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

