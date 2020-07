«Mijin, confession d'une catholique nord-coréenne», de Dorian Malovic et Juliette Morillot

Audio 12:47 Audio 12:47

«Mijin, confession d'une catholique nord-coréenne», par Dorian Malovic et Juliette Morillot. Bayard

Mijin, une Nord-Coréenne, a fui son pays et vit aujourd'hui à Séoul. Le journaliste Dorian Malovic et la spécialiste de la péninsule coréenne Juliette Morillot l'ont rencontrée pendant des heures et publié Mijin, confession d’une catholique nord-coréenne aux éditions Bayard. Un récit au plus près du quotidien nord-coréen. Sylvie Noël reçoit l’un des co-auteurs, Dorian Malovic.