Le conseil santé

Comment reconnaître l'hypertension ? (rediffusion)

Par : Caroline Paré

L’hypertension artérielle touche plus d’un adulte sur trois, et peut entraîner un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. En effet, une tension trop élevée provoque un vieillissement accéléré des organes comme le cœur, le cerveau et les reins. Comment savoir si une personne est hypertendue ? Quelles sont les règles d'hygiène de vie à suivre en cas d'hypertension ?