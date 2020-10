Tour du monde des correspondants

Corée du Sud, Inde, Allemagne, l'épidémie de Covid-19 bouleverse les congés et fêtes célébrés dans ces trois pays ces jours-ci. Le coronavirus a une incidence directe sur les pratiques touristiques. Éclairages de nos correspondants.

Direction de la Corée du Sud où l’on célèbre actuellement Chuseok, l’une des plus grandes fêtes nationales. Traditionnellement, les Sud-Coréens en profitent pour regagner leur ville natale et se réunir en famille mais cette année, mesures anti coronavirus obligent, le gouvernement a appelé la population à rester à la maison. Vacances d'automne peu ordinaires en Allemagne par ailleurs. Les vacances scolaires commencent déjà dans certaines régions mais alors que la liste des zones à risque liées à la pandémie de Covid-19 s'allonge, les Allemands, pourtant grands voyageurs, préfèrent rester à la maison ou dans leur pays. En Inde, l’État balnéaire de Goa est un haut lieu du tourisme. Mais cette année, les visas étrangers sont suspendus et cela provoque l’inquiétude du secteur. En Chine cependant, la page de l’épidémie de coronavirus semble bel et bien tournée à l’heure de la Golden Week qui offre une semaine de congé pour l’ensemble des Chinois. Ces vacances symbolisent-elles le retour d’une vie normale dans le pays ?

