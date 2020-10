Vivre ailleurs

Les 8e Trophées des Français de l'étranger viennent d'être remis à sept expatriés aux parcours exceptionnels. Le lauréat du Trophée de la catégorie « Innovation », Christophe Bailhache, est expatrié à Sydney en Australie.

Passionné de plongée sous-marine et d'images, il co-fonde en 2010 l'organisation Underwater Earth, avec l'idée de révéler l'océan au monde. Et pour ce faire, il développe avec un collègue une caméra sous-marine pouvant photographier à 360° sous l'eau avec une géolocalisation. Christophe Bailhache cartographie ainsi les fonds sous-marins et créé un Google Map des océans, en partenariat avec Google. Surnommé « l'homme-grenouille » par ses équipes, on l'appelle aussi le « Cousteau des temps modernes ». Christophe Bailhache revient sur son parcours.

