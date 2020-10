Invité international

«La Turquie ne s’est jamais aussi fortement investie dans le conflit du Haut-Karabakh»

Par : Florent Guignard

Des combats entre Bakou et les séparatistes arméniens se sont poursuivis sans relâche et des bombardements en zones urbaines font craindre de nouvelles victimes civiles. La Turquie a pris fait et cause pour l'Azerbaïdjan depuis le début des affrontements et ne cesse de critiquer les appels à un cessez-le-feu qui reviendrait à geler de nouveau le conflit au Karabakh et défend le droit de Bakou de « libérer » cette enclave. L'analyse de Charles Urjewicz, professeur émérite d'Histoire de la Russie et du Caucase à l'INALCO.