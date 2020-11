Fréquence Asie

Le républicain Donald Trump ou le démocrate Joe Biden : qui des deux candidats choisirait Pékin ? Après un premier mandat Trump calamiteux, les relations entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas.

La guerre commerciale et technologique coûte extrêmement cher à Pékin qui de surcroit est accusé par Washington de voler la technologie américaine, d'entretenir des camps de concentration au Xinjiang, de réprimer les militants pro démocratie à Hong Kong, et d'avoir menti sur l'ampleur du coronavirus. Mais malgré ce que certains experts appellent « la nouvelle guerre froide », le choix de la Chine pour l’un ou l’autre candidat ne coule pas de soi. Analyse de Philippe Le Corre, spécialiste de la Chine et chercheur à la Harvard Kennedy School.

