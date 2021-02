Accents du monde

Birmanie: des milliers de manifestants dans la rue contre le putsch militaire

Des manifestants anti-coup d'État militaire, à Rangoun (Birmanie) le 11 février 2021. AP

Par : Adrien Delgrange 3 mn

Cette nouvelle édition est largement consacrée à la Birmanie qui était encore au centre de l’actualité internationale aujourd’hui, avec des centaines de milliers de manifestants de nouveau dans la rue pour condamner le putsch du 1er février 2021. S'exprimant à l'occasion d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme sur la Birmanie demandée par les Européens, la Haute-Commissaire adjointe Nada Al-Nashif a indiqué que l'ONU «suit de près la situation de plus de 350 responsables politiques, représentants de l'État, militants et membres de la société civile, y compris des journalistes, des moines et des étudiants, qui ont été placés en détention».