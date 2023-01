Aujourd'hui l'économie, le portrait

Le Forum économique mondial de Davos s'achève ce vendredi 20 janvier 2023. Portrait d’un membre du Conseil de Fondation, l'une des instances dirigeantes de ce groupe de discussion très sélect. Mukesh Ambani est PDG de Reliance Industries, un important conglomérat indien.

Engagé dans le textile à ses débuts, Reliance s'est diversifié dans les hydrocarbures et la chimie,puis dans la transition énergétique. Reliance s'est aussi engagé dans la grande distribution. Et désormais, l'une de ses marques phares, c'est l'entreprise de télécom Jio. « Aujourd'hui, ils sont synonymes de tout ce qui est technologie », souligne Pooja Jain, chercheuse rattachée à l'Asia Center. « Technologie de l'information, 4G, 5G, etc. Il a la grande ambition de doter l'Inde avec la 5G d'ici la fin de l'année. »

Mukesh Ambani s'est fait une place sur ce marché grâce à des offres commerciales très attractives aux dépens de plusieurs concurrents, y compris de son frère Anil, avec qui il s'est déchiré pour prendre la suite de leur père, Dhirubhai Ambani, fondateur de Reliance. Leur mère a dû diviser le groupe pour mettre un terme au litige.

Héritage et expansion

Mukesh Ambani est donc l'héritier d'une entreprise fondée après l'ère coloniale, ce qui la distingue d'autres grands groupes indiens. Mais il serait réducteur de le considérer uniquement sous ce prisme, estime Arhundati Virmani, historienne de l'Inde à l'Ehess : « Il a assisté son père en rentrant de ses études de business management à Stanford. Il a aidé son père à démarrer l'usine pour la production de polyester. Donc il a participé, il a été témoin de ce grand changement dans la fortune de sa famille qui était d'origine assez modeste. Mukesh Ambani a pu développer et diversifier les activités de cette entreprise à une très grande échelle au niveau national et un petit peu en dehors de l'Inde à travers ses collaborations. » A l'instar de Meta et Google qui ont investi dans Jio.

Contrairement à son frère Anil, Mukesh Ambani a su faire prospérer son activité.

« C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, dans le détail, dans les dossiers, pointe Arhundati Virmani pour expliquer ce qui a, à son avis, fait le succès de Mukesh Ambani. Ce n’est pas un visage flamboyant comme son frère qui avait une dimension un peu plus mondaine. »

Le succès de Reliance ne serait pas étranger non plus à une certaine proximité avec le pouvoir. Mukesh Ambani, dont la famille est originaire du Gujarat, comme Narendra Modi, a beaucoup de points de convergence avec le Premier ministre.

« Tous les deux affirment leur volonté de voir l'économie indienne croître, ils veulent réduire la dépendance de l'Inde sur les imports, relate Arhundati Virmani. Ils croient dans le développement technologique. Ils veulent que l'Inde devienne la troisième économie globale. Donc c'est le même mantra. »

De bonnes relations avec le pouvoir qui ne sont pas nouvelles. Dhirubhai Ambani, le père de Mukesh Ambani et fondateur de Reliance, était proche du parti du Congrès, aujourd'hui dans l'opposition.

« Reliance Industries, depuis l'époque de son père, était connu pour une certaine souplesse, une capacité de manœuvrer », de s’assurer « le soutien politique du gouvernement du jour, précise Pooja Jain. Ils ont toujours su mobiliser les différentes ressources, que ce soit technologique, pour obtenir les licences pour les importations, pour obtenir les ressources financières auprès des banques. Les concurrents de l'époque n'ont pas réussi à faire pareil. »

« Notre mission : rendre l'Inde prospère »

S'il incarne aujourd'hui Reliance, Mukesh Ambani, 65 ans, a présenté sa succession, avec une répartition de l'empire entre ses trois enfants. Chacun s'investit dans l'une des trois branches. Mais Mukesh Ambani ne compte pas pour autant se mettre en retrait dans l'immédiat, lui qui nourrit toujours de grandes ambitions pour son entreprise.

« Reliance continuera à grossir encore et encore, a-t-il promis lors du 'Reliance Family Day' en décembre 2022. Comme le légendaire Arbre Banian, ses branches vont s'étendre de plus en plus, ses racines vont s'enfoncer plus profondément et il influera sur la vie d'un nombre toujours plus grand d'Indiens. Il les enrichira, les émancipera, les nourrira et prendra soin d'eux. Notre mission, c'est de rendre l'Inde prospère. »

Résidence de 27 étages

Prospère, lui il l'est en tout cas. Lafortune du deuxième homme le plus riche d'Inde est estimée par Forbes à 88 milliards de dollars. Le propriétaire de l'équipe de cricket des Mumbai Indians s'est même fait bâtir une résidence de 27 étages. Et malgré les inégalités dans le pays, Pooja Jain explique que les Indiens acceptent son empire. Du fait sans doute de l'attachement « à leur esprit entrepreneurial, à l'esprit de travail », avance Pooja Jain. D'un point de vue plus sociologique. « Il est censé être végétarien, il ne boit pas d'alcool. Donc, il bénéficie en quelque sorte d'une image de quelqu'un de sain. »

Mukesh Ambani a tout de même fait partie des personnalités qui ont cristallisé la colère paysanne lors de la réforme agricole de 2020-2021. L'effigie du milliardaire avait alors été brûlée.

