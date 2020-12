Décryptage

Répression des Ouïghours en Chine : que peut la communauté internationale ?

Un artisan ouighour dans une fabrique de couteaux à Kashgar dans la région chinoise du Xinjiang, en 2009 . (Photo d'illustration) Jeff Hutchens/Getty Images

Par : Clémentine Pawlotsky 2 mn

Le Parlement européen examine aujourd'hui une résolution d'urgence sur le travail forcé des Ouïghours, dans les champ de coton de la province du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine. Longtemps passée sous silence, la répression et la persécution de cette minorité musulmane par les autorités chinoises est de plus en plus documentée. Dans un nouveau rapport publié mardi, le chercheur allemand Adrian Zenz explique comment Pékin organise le travail forcé de centaines de milliers de Ouïghours.