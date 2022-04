Le Sri Lanka a fait jeudi appel à l'armée pour renforcer la sécurité avant les funérailles d'un manifestant, premier mort de la contestation qui agite le pays depuis plusieurs semaines. Le pays est en proie à une grave crise économique, subit des pénuries de produits essentiels et manque cruellement de dollars pour financer leur importation.

Il a annoncé le 12 avril faire défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars. La population manifeste chaque jour sa colère dans toute l'île depuis plusieurs semaines et appelle le président Rajapaksa à démissionner. D'où vient cette crise, d'une ampleur sans précédent depuis l'indépendance en 1948 ? Les autorités du pays peuvent-elles en être tenues responsables ? Ce mouvement populaire risque-t-il de dégénérer en crise politique ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans Décryptage avec notre invité Delon Madavan , géographe et chercheur au Centre d’études sur l’Inde et l’Asie du Sud et sa diaspora à Montréal et membre d’études sur l’Inde et l’Asie du Sud du CEAIS, spécialiste du Sri Lanka

