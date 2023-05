L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa a atteint hier le sommet de l'Everest pour la 28ième fois, un record. La veille, son compatriote Pasang Dawa Sherpa un autre alpiniste népalais avait atteint le toit du monde pour la 27ième fois. Ces grimpeurs chevronnés connaissent parfaitement les risques qu'ils prennent mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des postulants à la conquête de l'Everest.

Publicité

Ils sont de plus en plus nombreux chaque année. La saison vient d'ouvrir, elle s'achèvera fin juin, et plus de 900 personnes devraient tenter l'ascension. Cet engouement multiplie les risques, d'autant qu'avec le réchauffement climatique, les conditions de l'ascension sont de plus en plus dangereuses. Aujourd'hui Décryptage prend de la hauteur et vous emmène dans les embouteillages sur le toit du monde.

Avec nos invités :

Marc Batard, guide de haute montagne et peintre

Patrick Wagnon, glaciologue, directeur de recherche à l'Institut des Géosciences de l'Environnement à Grenoble, spécialiste des glaciers de l'Himalaya

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne