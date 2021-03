Fréquence Asie

Ce lundi 8 mars, c’est la journée internationale des Droits des femmes. Une occasion de voir les initiatives mises en place un peu partout dans le monde pour que ces droits soient davantage respectés… Ou tout simplement connus. De fait, de manière générale, les femmes ont souvent du mal à se faire entendre. Pour y remédier, Soul Sisters Pakistan est un réseau fermé sur Facebook créé en 2013 où les femmes peuvent, à l’abri des critiques et jugements des hommes, parler de leurs problèmes, se soutenir et trouver des solutions. Le site revendique aujourd'hui 278 000 participantes. Rencontre avec sa fondatrice, la Pakistanaise Kanwal Ahmed.

Vous avez eu l’idée de Soul Sisters Pakistan en écoutant de futures mariées que vous étiez en train de maquiller.

Kanwal Ahmed : Quand vous êtes assise avec votre maquilleuse avant votre grand jour, c’est un moment où vous êtes très vulnérable : vous pensez à beaucoup de choses, parfois vous avez des problèmes et personne à qui parler… C’est là que vous vous confiez. Comme j’avais déjà un groupe Facebook de conseils de beauté où les femmes commençaient à parler de leurs problèmes, je me suis dit : « Pourquoi ne pas créer une communauté spécifique ? »

Nous avons créé Soul Sisters Pakistan pour donner aux femmes de mon pays un endroit sûr où échanger, discuter de sujets tabous, et se soutenir. Parce que la société est assez conservatrice, les gens n’écoutent pas ce que les femmes disent ; et elles n’avaient nulle part où échanger sur les sujets qui les font se sentir impuissantes. Ici elles sont en sécurité : c'est un groupe fermé, et les discours discriminatoires et de haine sont bannis. Elles peuvent parler de tout – des violences conjugales aux fausses couches, en passant par les histoires de dotes. Mais une femme qui se marie peut aussi partager sa joie avec ses sœurs en ligne !

Alors, de tous ces sujets, le plus abordé, ce sont les violences conjugales…

Les grands médias banalisent vraiment les violences domestiques : dans les séries ou les émissions télévisées, c’est une source de moquerie, ils donnent l’impression que ce n’est pas grave. Si une femme est frappée par son mari, on lui dit qu’il faut pardonner et passer à autre chose.

Au début ça a vraiment été un problème lorsqu'on en a parlé. Tout le monde disaient : « Ouh, il y a ce groupe sur Facebook, elles déballent tout leur linge sale, les femmes ne devraient pas parler de ce qui se passe dans leurs foyers », mais on en a parlé encore plus. Ces choses existent, et ce n’est qu’en reconnaissant les problèmes que l’on peut les résoudre.

Et d’ailleurs Soul Sisters Pakistan propose aussi une aide juridique gratuite.

Nous avons des avocats qui peuvent donner des conseils à tout le groupe, mais en général, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'une femme dit par exemple « je me sens malheureuse, maltraitée dans mon mariage », l’avocat la joint et lui propose de le contacter pour voir ce qu’elle peut faire, pour établir une stratégie. Parce qu’à cause du manque d'application des lois, les femmes se retrouvent parfois dans des situations très compliquées – pour la garde des enfants ou pour leurs finances par exemple. Ces conseils les rendent plus fortes en leur permettant de connaître leurs options et de les utiliser au mieux.

Votre plateforme accueille aussi dans ses échanges des femmes venues du monde entier.

Oui, et puis dans d’autres pays il y a des milliers de groupes où les femmes se réunissent aussi. J’ai une amie basée à Chicago qui dirige un groupe au Nigeria. Tous ces groupes ont la même mission : les femmes doivent se soutenir ; les lois doivent être plus fortes, car même dans les pays les plus développés, les droits des femmes ne sont pas respectés. Les lois qui peuvent protéger nos intérêts ne sont pas appliquées. Donc l'objectif est vraiment de donner une voix à celles qui sont le moins représentées.

Et d’ailleurs en plus de Soul Sisters Pakistan vous avez aussi créé il y eu un peu plus d’un an une émission sur YouTube, « Conversation avec Kanwal ».

Cette émission donne une reconnaissance à Soul Sisters Pakistan. Avant, c’était juste une communauté fermée. Ce show a des invitées qui racontent leur histoire : nos histoires sont donc davantage entendues, et elles le méritent. Par exemple notre épisode sur cette pratique qu'ont les familles de visiter une femme pour voir si elle peut faire une bonne mariée et la juger sur son apparence, cet épisode est devenue viral. Du coup, d’autres médias comme la BBC ont interviewé notre invitée. Et cela donne de la visibilité à ces histoires.

