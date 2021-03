Fréquence Asie

Sri Lanka: les minorités plus vulnérables que jamais

Audio 03:18 Audio 03:18

Une femme en burqa dans les rues de Colombo, le 13 mars 2021. Depuis, le port de la burqa a été interdit par les autorités du Sri Lanka. © AP/Eranga Jayawardena

Par : Jelena Tomic Suivre 8 mn

Sous couvert de lutte contre le terrorisme, le pouvoir au Sri Lanka a récemment enrichi sa loi de nouvelles dispositions. Des mesures qualifiées de « draconiennes et abusives » par les ONG qui redoutent une répression accrue de la dissidence politique et des minorités religieuses et ethniques, en particulier tamoule et musulmane. Interdiction de la burqa, fermeture des écoles coraniques, détentions arbitraires de suspects jusqu’à deux ans, la liste s’allonge et suscite les critiques des défenseurs des droits qui demandent l’abrogation de ces dispositions