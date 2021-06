JO 2022: Pékin furieux suite aux appels au boycott

Manifestation de réfugiés tibétains hostiles à la tenue des Jeux Olympiques 2022 de Pékin, en février 2021? AP - Ashwini Bhatia

Par : Heike Schmidt

Avant même l’ouverture des Jeux Olympiques au Japon, le mois prochain, reportés pour cause de l’épidémie, des doutes émergent déjà sur ceux de l’année prochaine. Les JO d’Hiver qui doivent se tenir en février 2022 à Pékin sont menacés d’un boycott. En cause : les graves violations des droits humains par la Chine, au Tibet, au Xinjiang et à Hong Kong.