Fréquence Asie

L’Afghanistan au bord de la famine

Audio 03:39 Audio 03:39

Selon le Programme alimentaire mondial, 8,7 millions d'Afghans vivent au bord de la famine. Ici une femme et son petit-enfant à l'hôpital Indira Gandhi de Kaboul, le 8 novembre 2021. AP - Bram Janssen

Le pays traverse l’une des pires crises humanitaires au monde. Dévasté par plus de quatre décennies de guerre et la corruption, l'Afghanistan est au bord du chaos. Les avoirs, près de 10 milliards de dollars, ont été gelés par les États-Unis depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. Dans un système totalement paralysé et sans ressources, un autre danger menace les Afghans : la famine qui risque de toucher plus de la moitié de la population.