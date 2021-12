Fréquence Asie

L'Inde et l'Europe rabibochés ?

Bruxelles vient de relancer ses discussions avec New Delhi autour d'un grand accord de libre-échange. © Pixabay

Par : Vincent Souriau

Et si l'Europe se tournait vers l'Inde ? Pour contrer l'influence grandissante de la Chine, l'Union européenne se cherche de nouveaux débouchés, et le modèle indien refait surface avec son économie en plein boom. Bruxelles vient de relancer ses discussions avec New Delhi autour d'un grand accord de libre-échange. Mais les motifs de crispation sont toujours là. C'est ce que souligne, dans une note récemment publiée par l'Institut Montaigne, le chercheur Christophe Jaffrelot. Il répond aux questions de Vincent Souriau.