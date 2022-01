Fréquence Asie

Depuis le coup d'État de la junte, la répression de l'armée birmane est de plus en plus violente envers les civils, alertent les ONG.

La découverte la semaine dernière de plus d’une trentaine de corps torturés et brûlés en Birmanie a secoué la communauté internationale. Mais ce n’est malheureusement pas un fait isolé. Depuis le coup d’État des militaires le 1er février dernier, la violence n’a fait que s’accentuer dans le pays.

L’ONG Myanmar Witness enquête et examine de manière indépendante les cas d'éventuelles interférences avec les droits de l'homme. Ben Strick, le directeur des enquêtes, explique que les documents qu’ils reçoivent sont non seulement de plus en plus nombreux, mais surtout de plus en plus violents.

