Fréquence Asie

Sae Eun Park, une étoile sud-coréenne au firmament à l'Opéra de Paris

La danseuse étoile Sae Eun Park. © AFP/Joël Saget

La Sud-Coréenne Sae Eun Park, première ballerine de nationalité asiatique, a reçu le prix culturel France-Corée à l'Opéra de Paris. Arrivée à Paris il y a onze ans, elle a été promue étoile l’année dernière, au milieu d'appels croissants en faveur de plus de diversité et d'inclusion dans le monde élitiste du ballet classique. Elle est la deuxième femme née à l’étranger promue à ce rang prestigieux au sein de la plus ancienne institution de ballet du monde.