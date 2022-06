Fréquence Asie

Un véritable ballet diplomatique se joue ces dernières semaines dans le Pacifique Sud. Il y a un mois, un accord de sécurité signé entre la Chine et les îles Salomon avait créé le choc en Australie qui considère cette région comme son arrière-cour, mais aussi aux États-Unis, allié traditionnel d’une bonne partie de ces îles. Retour sur ce voyage et ces enjeux géopolitiques avec la chercheure Marianne Péron-Doise, experte de l’Asie à l’IRSEM, l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire.

L'Australie et les États-Unis redoutent redoutent que Pékin étende sa mainmise sur la région sur un plan économique d’abord, mais aussi militaire. Depuis, une véritable bataille d’influence s’est engagée. Et la nouvelle ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong a tenu à se rendre aux îles Fidji. Elle a été suivie peu après par Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise qui a effectué une tournée dans huit pays, dont le Vanuatu, les Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Fidji.

