Fréquence Asie Bangladesh: 10 ans après le drame du Rana Plaza, «la main-d'œuvre continue d'être exploitée» Écouter - 03:24

Le 24 avril 2013, un immeuble situé dans les faubourgs ouest de Dacca, s’effondre. Le bâtiment de huit étages abritait six usines textiles. Le bilan est effroyable : 1 138 ouvriers sont morts et plus de 2 000 blessés.

Les décombres du Rana Plaza de Dacca, le 24 avril 2013. REUTERS/Andrew Biraj/