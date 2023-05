Fréquence Asie Ouzbékistan: contrôle social ou réforme fondamentale? Écouter - 03:45

Il y a dix jours, l'Ouzbékistan a dit oui à sa nouvelle Constitution. Un texte écrit sur mesure par et pour le président ouzbek, Chavkat Mirzioïev, qui va lui permettre de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Où est passé celui que l'on présentait à ses débuts comme un réformateur acharné, qui voulait à tout prix transformer son pays ?

Le président de l'Ouzbékistan Chavkat Mirzioïev. © AP/Markus Schreiber