Fréquence Asie

Comment encourager ses parents à témoigner et raconter l’indicible, avant qu’il ne soit trop tard ? Comment recoller les morceaux des histoires familiales fragmentées des survivants, pour reconstituer la mémoire collective et la transmettre aux générations futures ?

Sun Lay Tan, journaliste et militant associatif.

Sun Lay Tan, journaliste et militant associatif, lance un appel à témoins. Il est l’initiateur de Fragments KH50, un projet ambitieux à caractère scientifique, culturel et mémoriel, basé sur trois piliers : une plateforme web, un film documentaire et un monument érigé en hommage aux victimes des Khmers rouges.

