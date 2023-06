Fréquence Asie Cinq ans après, que reste-t-il de la «love story» entre Donald Trump et Kim Jong-un? Écouter - 03:45

Il y a cinq ans, le 12 juin 2018, Kim Jong-un acceptait de rencontrer Donald Trump. Et, l'espace de quelques mois, la communauté internationale s'est autorisée à penser que la Corée du Nord allait enfin sortir de son isolement, renoncer à l'arme nucléaire et revenir dans le concert des nations. Cinq plus tard, la réalité a repris le dessus. L'Occident ne sait pas parler avec Pyongyang et le régime nord-coréen ne renoncera jamais à son programme nucléaire.

Rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et Donald Trump, en 2018. © AFP/File