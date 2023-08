Fréquence Asie Zhang Zhulin: «Même en France, la Chine nous surveille» Écouter - 03:30

Comment vit-on sous une surveillance permanente, sans le droit de s’exprimer librement et avec la peur d’être dénoncé à tout moment ? Zhang Zhulin en témoigne. Dans son livre La société de surveillance made in China, ce journaliste français d’origine chinoise dénonce une mainmise autoritaire qui ne s’arrête pas aux frontières chinoises et dont est aussi victime la diaspora des Chinois de France.

«La société de surveillance made in China», de Zhang Zhulin. © Éditions de l’Aube