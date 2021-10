Géopolitique, le débat

Il y a deux mois, les talibans reprenaient la main sur l’Afghanistan. Deux semaines plus tard les Américains quittaient le pays. La guerre ne semble pas pour autant terminée. La faction afghane de Daech, appelée État islamique au Korasan poursuit sa croisade contre le pouvoir taliban sur fond d’attentats. Sur le plan international le débat se poursuit sur l’attitude à adopter face au nouveau régime.

Mardi 12 octobre, les dirigeants des pays du G20 se sont réunis à distance. Deux grands absents : Xi Jiping et Vladimir Poutine qui sont prêts à tendre la main aux nouvelles autorités. Alors que la situation économique et humanitaire se dégrade fortement, les talibans rencontraient récemment et pour la première fois une délégation américaine à Doha au Qatar.

Un prudent dialogue a aussi été entrepris également à Doha par l’Union européenne. Priorité des priorités : éviter l’effondrement de l’Afghanistan, mais le consensus est loin d’être atteint pour y parvenir. Une nouvelle période de guerre civile vieille de 40 ans s’ouvre-t-elle ?

Invités :

- Gilles Dorronsoro, professeur de sciences politiques à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Auteur de Le gouvernement transnational de l’Afghanistan. Une si prévisible défaite, aux éditions Karthala.

- Olivier Weber, écrivain et grand reporter, auteur de Massoud, le rebelle assassiné, aux éditions de l’Aube.

