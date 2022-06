Géopolitique, le débat

En Asie sans doute plus qu’ailleurs, le destin de l’Ukraine est vu comme celui qui pourrait advenir à Taïwan. Bien sûr, Taïwan n’est pas vraiment l’Ukraine. Cette dernière ne fait pas partie de l’Otan, alors que l’ancienne Formose qui ne bénéficie pas d’un accord de défense avec les USA, n’en est pas moins liée par de multiples accords de sécurité avec Washington. Après le piteux retrait d’Afghanistan, et l’agression de l’Ukraine par la Russie, le président américain Joe Biden a rappelé qu’en cas d’attaque, les États-Unis pourraient intervenir, voire interviendraient, militairement. D’un côté, Pékin parle d’«île rebelle». De l’autre, Washington affirme son opposition ferme à toute tentative de changer le statu quo. C’est dire combien tout mouvement peut se révéler dangereux.

Taïwan, 36.000 kms carrés soit la moitié de l’Irlande, mais cinq fois plus peuplée ; 23,5 millions d’habitants, 20ème puissance économique mondiale, à 180 kms à l’est des côtes chinoises. Une source de fragilité pour la sécurité de l’ « empire du milieu ». Un défi insupportable pour Pékin. Par son existence même en tant que modèle alternatif plus performant dans la plupart des domaines que « le socialisme aux caractéristiques chinoises ». Et un enjeu stratégique de premier ordre. Taïwan se situant au centre de la ligne d’archipels qui barre l’accès de la Chine aux grands espaces maritimes entre le Japon et les Philippines, tous deux alliés aux États-Unis.

Invités :

Valérie Niquet, spécialiste des Relations internationales et des questions stratégiques en Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique. « Taïwan face à la Chine. Vers la guerre ? » aux éditions Tallandier.

Mathieu Duchatel, directeur du programme Asie de l'Institut Montaigne. « 2022 : année de la guerre pour Taïwan ? ».

Marc Julienne, responsable des activités Chine du Centre Asie de l'IFRI. « Pékin : pire et meilleur ennemi de Taïwan » Politique étrangère été 2021.

Revue DIPLOMATIE N° 113 : «Taïwan, la menace chinoise».

