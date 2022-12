Invité international

Covid-19 en Chine: «On a du mal à estimer la gravité de la situation», prévient Jean-Pierre Cabestan

Avec la levée brutale de la politique « zéro Covid », la Chine pourrait affronter une hausse incontrôlée des infections. AP - Ng Han Guan

La Chine s'ouvre au monde. À partir du 8 janvier 2023, il n'y aura plus de quarantaine obligatoire à l'entrée du pays. C'est une nouvelle étape de la fin spectaculaire de la politique zéro Covid, qui a provoqué une explosion de l’épidémie et des pénuries de médicaments. Entretien avec Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS rattaché à l’Institut de recherche sur l’Asie de l’Est de l’Inalco, et auteur de « Demain la Chine : guerre ou paix ? » (Gallimard).