Le monde en questions

Les relations entre l’Afghanistan et l’Iran se sont considérablement tendues ces derniers jours avec des échanges de tirs qui ont fait plusieurs victimes et des mouvements de troupes sur la frontière entre les deux pays. L’enjeu ? Un litige sur l’irrigation. Sommes-nous aux prémices d’une guerre de l’eau en Asie centrale ?

Les images sont rares. Les deux théocraties islamiques de Téhéran et Kaboul n’étant pas des parangons de transparence. Mais quelques vidéos des combats à l’arme lourde dans les contreforts du poste-frontière de Milak ont fait surface ces derniers jours sur les réseaux sociaux afghans. C’est donc là, aux confins du Sistan-Balouchistan iranien et de la région de Nimroz en Afghanistan, zones tribales et haut-lieu de contrebande, que se concentrent les forces militaires de deux voisins concurrents que séparent une frontière de plus de neuf cents kilomètres. Les autres rares images de cette zone à hauts risques laissaient clairement voir de curieux convois de blindés américains, nouvel arsenal et butin de guerre des talibans récupérés après la débâcle de Washington en août 2021…

Il faut dire que le ton montait entre talibans et mollahs depuis quelques semaines autour de la construction d’un barrage hydroélectrique sur la rivière Helmand, au cœur de l’Afghanistan... Le président iranien mettant en garde les nouveaux maîtres de Kaboul d’en avoir réduit le débit en violation des droits de l’Iran sur cette source d’eau, en vertu d’un antique traité bilatéral signé en 1973, autant dire un siècle dans cette région troublée. Mais les eaux de l’Helmand sont vitales aux vastes régions agricoles du sud profond iranien. Kaboul a aussitôt démenti... Ensuite, personne ne sait, ni ne saura sans doute jamais, qui a tiré le premier...

Une crise uniquement liée à l'eau ?

Cette nouvelle éruption de violence entre Téhéran et Kaboul, sur fond d’insécurité alimentaire et de dérèglement climatique, n’est au fond qu’une demi-surprise : la République islamique d’Iran n’a jamais reconnu l’Émirat islamique d’Afghanistan, nouveau nom attribué à leur pays par les talibans de retour à Kaboul après vingt ans de guerre américaine, car les deux pouvoirs religieux, chiite et sunnite, sont théologiquement irréconciliables. D’autant que les millions d’Afghans réfugiés en Iran comme les minorités iraniennes sunnites du Baloutchistan, font l’objet de constantes discriminations, selon Kaboul. À l’inverse, le pouvoir iranien dénonce régulièrement le traitement infligé aux Hazaras d’Afghanistan, une minorité chiite persécutée et ciblée par de multiples attentats.

U ne possibilité de sortie du conflit ?

Les tentatives d’apaisement pourraient venir de l’extérieur. Plus précisément, de l’un des plus précieux alliés des talibans depuis 2021 : le Qatar. Il vient en effet d’être révélé qu’une rarissime rencontre a eu lieu à Kandahar entre l’émir qatarien Mohammed ben Abderrahmane al-Thani et le chef religieux suprême des talibans afghans Haibatullah Akhundzada, un homme dont l’existence entière reste auréolée de mystère et que personne, hors de ses cercles talibans, n’avait jamais jusqu’alors officiellement rencontré.

Doha à la rescousse de Kaboul pour sortir le pays de son isolement international et pour lui prodiguer, pourquoi pas, quelques conseils de gestion de crise diplomatique.

